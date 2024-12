FCK: Die Gründe für das Hajri-Aus

Imageprobleme waren der Grund für den überraschenden Rücktritt von Enis Hajri beim 1. FC Kaiserslautern. Wie der ‚kicker‘ berichtet, fehlte dem Technischen Direktor der Roten Teufel die Wertschätzung für seine Arbeit. Zu selten habe der Klub seine Erfolge für die Öffentlichkeit transparent dargestellt, stattdessen sollen ihm nur seine Misserfolge angekreidet worden sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einen Tag vor Heiligabend verkündete der Zweitligist die Vertragsauflösung mit Hajri. Dieser hatte den Posten in Kaiserslautern im März 2023 angetreten. Seitdem hat der 41-Jährige „die internen Strukturen des Klubs modernisiert, das Scouting an das Niveau der 2. Bundesliga angepasst und das Netzwerk des Klubs ausgeweitet“, so der ‚kicker‘, der konstatiert, dass beim FCK viele Dinge heute besser laufen als zu Beginn der Hajri-Amtszeit.