BVB: Nmecha winkt Comeback

Felix Nmecha könnte gegen Werder Bremen (Samstag, 18:30 Uhr) nach rund vier Monaten erstmals wieder im Spieltagskader von Borussia Dortmund stehen. „Felix ist extrem, fleißig gewesen, konnte es kaum abwarten wieder am Mannschaftstraining teilzunehmen“, gab Trainer Edin Terzic auf der heutigen Pressekonferenz Einblick in den Stand der Dinge, „wir wollen schauen, dass er bereit ist, 100 Prozent zu geben, und dann, wie lange das geht. Wir müssen entscheiden, ob das Spiel am Wochenende geeignet ist, ihn mitzunehmen, welche Reaktion zeigt er. Es macht große Freude, ihn im Training zu haben.“

Mitte November stand Nmecha letztmals auf dem Platz, wurde seitdem von Hüftproblemen lahmgelegt. In den Wochen zuvor hatte sich der 30-Millionen-Sommerneuzugang des VfL Wolfsburg einen festen Platz im BVB-Team erarbeitet. Derweil wird Sébastien Haller laut Terzic „noch ausfallen. Er macht aber gute Fortschritte. Gregor Kobel steigt heute ins Mannschaftstraining ein.“