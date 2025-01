Bericht: Riemann kurz vor Wechsel in die zweite Liga

Um wieder Woche für Woche zwischen den Pfosten zu stehen, verlässt Manuel Riemann womöglich zeitnah den VfL Bochum. ‚Sky‘ berichtete schon am frühen Sonntagabend vom Interesse des SC Paderborn am 36-jährigen Torhüter. Die ‚Bild‘ legt nun nach und meldet, dass Riemann gar „kurz davor“ stehe, nach Ostwestfalen zu wechseln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sinn ergibt die Konstellation allemal: Riemann, jahrelanger Rückhalt in Bochum, ist nach Streitigkeiten in der Kabine und vor Gericht mittlerweile nur noch die Nummer drei beim VfL. Paderborn wiederum sucht eine neue Nummer eins. Trainer Lukas Kwasniok forderte sogar öffentlich einen qualitativ stärkeren Torwart als er ihn in Markus Schubert (26) und Pelle Boevnik (27) hat.

Deshalb bemühte sich Paderborn auch lange um den Ex-Herthaner Oliver Christensen (25). Der Deal hakt jedoch, da dessen aktueller Arbeitgeber AC Florenz bereits zu viele Spieler an andere Klubs verliehen hat. Nun scheint Paderborns Wahl auf Riemann zu fallen. Bochum gibt den Großverdiener ein halbes Jahr vor Vertragsende gerne ab.