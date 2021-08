Southampton verpflichtet Ings-Nachfolger

Der FC Southampton schließt seine Baustelle im Sturm. Wie die Saints bekanntgeben, schließt sich Adam Armstrong von den Blackburn Rovers dem Klub von Trainer Ralph Hasenhüttl an und unterschreibt für vier Jahre. Der 24-jährige Angreifer soll den Abgang von Torjäger Danny Ings (Aston Villa) kompensieren. Dem Vernehmen nach fließen bis zu 18 Millionen Euro Ablöse.

„Er befindet sich in einem guten Stadium seiner Karriere, um hierher zu kommen. Er ist ein junger, dynamischer Spieler, der sich bisher gut entwickelt hat und bereits über eine gute Erfahrung sowie eine beeindruckende Torquote verfügt und ich glaube, dass wir ihm jetzt helfen können, sein Potenzial noch besser auszuschöpfen“, freut sich Hasenhüttl über den Neuzugang.

Here he is! 😇#SaintsFC is delighted to confirm the signing of striker @AdamArma9 on a four-year deal from @Rovers: