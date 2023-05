Neuer Klub für Werder-Talent Rosenboom

Der SV Werder Bremen wird wohl ohne Rechtsverteidiger Lasse Rosenboom in die neue Spielzeit starten. Den 21-Jährigen zieht es nach Informationen des ‚kicker‘ im Sommertransferfenster zu Holstein Kiel. Die ‚Kieler Nachrichten‘ berichten, dass der Deal bereits in trockenen Tüchern ist. Eine offizielle Verkündung des Wechsels steht allerdings noch aus.

Bei den Bremern läuft der Vertrag des ehemaligen Junioren-Nationalspielers aus, sodass sein Wechsel ablösefrei vollzogen werden kann. Rosenboom stellte in der laufenden Spielzeit bei den Profis keine Option für Trainer Ole Werner dar und durfte lediglich im Training sowie in Testspielen vereinzelt Profiluft schnuppern. Ansonsten wurde das Bremer Eigengewächs in der Regionalliga-Nord bei der U23 eingesetzt. Durch einen Wechsel im Sommer nach Kiel dürfte sich der Rechtsfuß auf mehr Einsatzzeit freuen.

