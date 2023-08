Scamacca nach Bergamo

Gianluca Scamacca kehrt nach einem Jahr bei West Ham United zurück in die italienische Serie A. Der 24-jährige Mittelstürmer schließt sich Atalanta Bergamo an. Der Tabellenfünfte der vergangenen Saison zahlt dem Vernehmen nach 25 Millionen Euro Ablöse plus fünf Millionen an möglichen Boni.

Für 36 Millionen Euro war Scamacca im vergangenen Sommer von US Sassuolo zu West Ham gewechselt. In London war der Italiener (elf Länderspiele) in den vergangenen Monaten kaum noch gefragt, musste dann auch noch aufgrund von Knieproblemen aussetzen.