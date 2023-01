Werder: Jung-Verlängerung in Sicht

Der SV Werder Bremen könnte schon zeitnah die Vertragsverlängerung mit Anthony Jung eingetütet haben. Laut der ‚DeichStube‘ befinden sich die Gespräche mit dem 31-jährigen Linksverteidiger „auf der Zielgeraden“. Zeitgleich sei dem Bericht zufolge allerdings noch nichts entschieden. „Wir sind mit ihm und seinen Beratern im Austausch und werden uns in den nächsten Tagen nochmal zusammensetzen. Das ist ein ganz normaler Prozess. Wir haben ihm klar signalisiert, dass wir ihn behalten wollen“, sagt Clemens Fritz, Leiter Profifußball, zu den Gesprächen.

Seit geraumer Zeit bekunden beide Seiten Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit. Jung war 2021 ablösefrei von Dänemarks Meister Bröndby IF an die Weser gewechselt. Für die Grün-Weißen absolvierte der Linksfuß seitdem 47 Pflichtspiele und ist auch in dieser Saison Leistungsträger. Im Oktober hatte Jung gesagt: „Wir fühlen uns sehr wohl als Familie in Bremen. Und ich auch bei Werder. Wir haben eine super Saison gespielt. Es läuft auch jetzt sehr gut. Es sprechen also einige Dinge für Werder Bremen.“

