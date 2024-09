Inter verlängert mit Asllani bis 2028

Kristjan Asllani bleibt Inter Mailand treu. Wie die Nerazzurri bekanntgeben, hat der 22-Jährige eine Vertragsverlängerung bis 2028 unterzeichnet. „Opferbereitschaft und taktische Intelligenz: Kristjan Asllani hat diese Eigenschaften in den letzten beiden Spielzeiten vereint und wird dies auch weiterhin tun. Kristjans Karriere im Trikot der Nerazzurri spricht für sich. Er ist ein vorbildlicher Profi und ein aufstrebendes Talent, das auch in den kommenden Saisons seinen Beitrag für die Nerazzurri leisten wird“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.

Asllani war 2022 zunächst vom FC Empoli ausgeliehen und im vergangenen Sommer dann von Inter für zehn Millionen Euro festverpflichtet worden. Bisher lief der Sechser in 64 Pflichtspielen für den Klub auf. Dabei steuerte der zweikampf- und laufstarke Albaner drei Scorerpunkte bei. In der vergangenen Saison gewann Asllani mit Inter die Meisterschaft und stand dabei in 23 Seria A-Spielen auf dem Feld.