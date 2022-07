Tudor neuer Marseille-Trainer

Igor Tudor trainiert künftig Olympique Marseille. Der Traditionsklub aus Südfrankreich vermeldet die Verpflichtung des kroatischen Übungsleiters. Der 44-Jährige war zuletzt Trainer von Hellas Verona und folgt auf den Argentinier Jorge Sampaoli.

Tudors Arbeitspapier bei OM ist zwei Jahre gültig. „Ich denke, wir haben in Igor Tudor gefunden, was wir brauchen“, sagt OM-Inhaber Frank McCourt, „ich freue mich, ihn in unserem Klub begrüßen zu dürfen.“ Tudor stehe für einen „mutigen Fußball“.