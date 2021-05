Leeds verabschiedet Hernandez & Berardi

Leeds United verkündet die Abgänge von Pablo Hernández (36) und Gaetano Berardi (32) nach Saisonende. Beide Spieler waren wichtige Bestandteile der Aufstiegsmannschaft, die Leeds in der vergangenen Saison nach 16 Jahren wieder in die Premier League beförderte. Wohin es beide Spieler künftig verschlägt, ist noch nicht bekannt.

Der Verlust von Hernández dürfte die Leeds-Fans besonders schmerzen. El Mago ist absoluter Publikumsliebling und kam auch in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend zu 16 Kurzeinsätzen für das Profiteam, während für Berardi nur knapp 45 Spielminuten zu Buche stehen.

😢 #LUFC can confirm two more of our promotion heroes, Gaetano Berardi and Pablo Hernandez, will sadly leave at the end of the season