Sörloth erneut zu Real Sociedad

Alexander Sörloth verlässt RB Leipzig erneut auf Leihbasis. Der 26-jährige Stürmer schließt sich bis zum Saisonende Real Sociedad San Sebastián an. Für die Basken lief er bereits in der vergangenen Spielzeit auf, schoss in 44 Einsätzen acht Tore.

Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Deals. In Leipzig steht Sörloth noch bis 2025 unter Vertrag.

RB hatte den Norweger vor zwei Jahren für 20 Millionen Euro von Crystal Palace geholt. Real Sociedad reagiert mit der Sörloth-Leihe auf den 70-Millionen-Verkauf von Alexander Isak (22/Newcastle United).