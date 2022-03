Bielsa neuer Bolivien-Trainer?

In Bolivien ist man nach der verpassten WM-Qualifikation auf der Suche nach einem neuen Nationaltrainer. Ein Kandidat ist Marcelo Bielsa, bis vor wenigen Wochen noch Trainer von Leeds United. Fernando Costa, Präsident des bolivianischen Fußballverbands, bestätigte laut ‚Daily Mail‘ auf einer Pressekonferenz einen ersten Kontakt mit dem 66-jährigen Argentinier. „Ich werde nicht leugnen, dass wir mit ihm in Kontakt stehen. [...] Wir sprechen mit einer Reihe von Trainern, auch mit Nationaltrainern, und hören uns an, was sie zu bieten haben.“

Bielsa wurde vergangenen Monat von Leeds United entlassen, nachdem man in akute Abstiegsgefahr geraten war. Jesse Marsch, Ex-Trainer von RB Leipzig, ersetzte ihn an der Elland Road.