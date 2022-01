Sevilla, Marseille und Co.: Schalkes Aydin vor nächstem Schritt?

Mehmet Can Aydin vom FC Schalke 04 avancierte in der vergangenen Saison zum Profi und gehört seitdem als fester Bestandteil zum Kader der ersten Mannschaft. Das ruft Interesse von anderen Klubs am 19-Jährigen hervor. Wie ‚Sport1‘ berichtet, liebäugeln sechs Vereine mit einer Verpflichtung des Schalker Eigengewächses.

Der deutsche U20-Nationalspieler wird dem Bericht zufolge vom FC Brentford, Betis Sevilla, RSC Anderlecht, OSC Lille, Olympique Marseille und Parma Calcio umworben. Das Interesse wird als konkret bezeichnet, ein Vorstoß im laufenden Januar-Transferfenster könnte dementsprechend bevorstehen.

Andernfalls kann Aydin aufgrund seines auslaufenden Vertrags im Sommer ablösefrei wechseln. Drei der genannten Klubs wurden bereits im Mai mit Aydin in Verbindung gebracht.

Seit geraumer Zeit versuchen die Königsblauen, den hochtalentierten Außenbahnspieler langfristig zu binden. Im November äußerte sich Aydin gegenüber ‚Sky‘ wie folgt: „Es gibt Gespräche, aber nur mit S04.“ Zu einer Vertragsverlängerung kam es in der Folge aber nicht.

Entscheidung steht bevor

Laut ‚Sport1‘ will der Youngster noch im Januar eine endgültige Entscheidung bezüglich seiner Zukunft treffen. Für Schalke gilt es nun, Aydin einen Verbleib trotz namhafter europäischer Konkurrenz schmackhaft zu machen. Die Gefahr besteht, dass die Knappen den Rechtsfuß nach der Saison ablösefrei ziehen lassen müssen.