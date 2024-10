Englische Topklubs wollen Shootingstar León

Die Crème de la Crème des englischen Fußballs hat es offenbar auf Linksverteidiger-Juwel Diego León abgesehen. Laut dem Portal ‚fussball.news‘ sind der FC Arsenal, Manchester United und Manchester City an dem 17-jährigen Paraguayer interessiert. Im Gespräch sei zunächst eine Leihe.

Aktuell kommt León in seiner Heimat für den Erstligisten Cerro Porteño zum Einsatz. Dort schaffte der aufstrebende Youngster in der laufenden Saison den Durchbruch bei den Profis und spielte sich in der ersten Mannschaft fest. Womöglich steht nun der Schritt nach Europa an.