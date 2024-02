Doppelpack: Auch Arp verlängert in Kiel

https://www.holstein-kiel.de/news-herren/jann-fiete-arp-bleibt-bis-2026-in-kiel/

Jann-Fiete Arp bleibt bis 2026 in Kiel

Die KSV Holstein und Stürmer Jann-Fiete Arp einigen sich auf die Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2026. „Fiete Arp hat gerade zum Ende der Hinrunde gezeigt, was für ein fußballerisches Potential in ihm steckt“, so Uwe Stöver, Geschäftsfüh