Barça sagt „Gracias Ramos“ | Heikles Madueke-Video

Ramos erlebt „albtraumhafte Rückkehr“

Die Rückkehr von Sergio Ramos zum FC Sevilla hat eine romantische Komponente. Nachdem der knallharte Verteidiger eine Weltkarriere bei Real Madrid absolvierte, ließ es sich der 37-Jährige nicht nehmen, zwei Meisterschaften mit Paris St. Germain zu feiern und dabei nochmal ordentlich abzukassieren. Nun läuft Ramos nach 18 Jahren aber wieder für seinen Jugendklub auf. In der La Liga treffen die Andalusier und der Rechtsfuß natürlich auch auf seine alten Erzrivalen aus Barcelona.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ausgerechnet Ramos sorgte dann am gestrigen Abend für die Entscheidung in der Begegnung zwischen Sevilla und Barça – allerdings zugunsten der Gastgeber. Mit einem Eigentor in der 76. Spielminute besorgte der 180-fache Nationalspieler den 0:1-Endstand. Die in Barcelona ansässige Tageszeitung ‚Sport‘ titelt dazu provokant: „Gracias Ramos“.

Lese-Tipp

Chelsea tütet 50-Millionen-Deal ein

Das bis zum Eigentor festgefahrene Spiel drohte torlos zu enden. Darauf bezieht sich die ‚Mundo Deportivo‘: „Das Eigentor von Sergio Ramos ermöglichte es Barça, die Mauer der Sevillaner zu durchbrechen.“ Für den routinierten Abwehrspieler ein wahrer Albtraum, wie die ‚Daily Mail‘ aus England findet: „Ramos erlebte eine albtraumhafte Rückkehr nach Barcelona“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Madueke ein Feierbiest?

Profisportler müssen ihre Körper hegen und pflegen, um Woche für Woche Topleistungen abrufen zu können. Das gilt auch für Fußballer – für die meisten jedenfalls. Noni Madueke vom FC Chelsea verfolgt offenbar einen anderen Ansatz. Seit seiner Rückkehr von der englischen U21-Nationalmannschaft stand der Flügelspieler Trainer Mauricio Pochettino nicht zu Verfügung. Madueke plagte eine Verletzung.

Die ‚Daily Mail‘ schreibt: „Chelsea-Star Noni Madueke beim Feiern in einem Nachtclub in Mayfair gefilmt“. Der Zeitpunkt, zu dem die Aufnahmen entstanden, ist brisant. Sie wurden kurz nach Bekanntgabe der Verletzung des 21-Jährigen gemacht. Nun ist er wieder fit, im Carabao Cup gegen Brighton & Hove Albion (1:0) durfte er trotzdem nicht mitwirken. Und das ganz offensichtlich aus disziplinarischen Maßnahmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob die wilde Partynacht zur schnelleren Genesung beigetragen hat? Zweifelhaft. Pochettino quittierte dies mit der Nichtberücksichtigung im Pokalspiel und ließ Worte folgen: „Viele, viele Spieler müssen professionell sein und Respekt vor dem Vereinswappen zeigen, das wir auf der Brust tragen.“ Danach ging er nochmal explizit auf das Videomaterial ein: „Dieses Video, wir haben mit ihm darüber gesprochen.“ In naher Zukunft wird Madueke wohl nicht mehr auf der Tanzfläche anzutreffen sein.