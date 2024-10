Jorginho: Wüste, Rücktritt oder doch Arsenal?

Jorginho plant nicht, den FC Arsenal in der laufenden Spielzeit zu verlassen. Der 32-Jährige konzentriert sich voll und ganz auf die wichtige Saison mit den Gunners, berichtet ‚CaughtOffside‘. Zuletzt wurde der 57-fache italienische Nationalspieler mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien und sogar einem Rücktritt als aktiver Spieler in Verbindung gebracht.

Obwohl er kein Stammspieler ist, hat der defensive Mittelfeldspieler unter Mikel Arteta eine wichtige Rolle inne und gilt in der Kabine als Führungsspieler. In der laufenden Saison kam Jorginho in vier Spielen zum Einsatz, in drei Partien führte der Rechtsfuß den amtierenden englischen Vizemeister als Kapitän auf das Feld.