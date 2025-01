Frimpong: „Ich bin im Kopf zu 100 Prozent hier“

Jeremie Frimpong beschäftigt sich nicht mit einem möglichen Abschied von Bayer Leverkusen. „Ich bin im Kopf zu 100 Prozent hier – so wie ich es immer war, seit ich hier bin“, versichert der Niederländer dem ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ und erklärt: „Natürlich gibt es im Fußball immer Veränderungen. Man weiß nie, was passieren wird. Aber im Moment bin ich in Leverkusen und ich bin sehr glücklich. Jeder in Leverkusen sieht auch, dass ich glücklich bin.“

In nahezu jeder Transferperiode wird der 24-Jährige mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Die Gerüchte lassen auch Frimpong selbst nicht gänzlich kalt: „Ich habe immer wieder Dinge über mich gehört, dass ich da, da oder da hingehen werde. Und ich bin immer noch hier. Wenn dein Name mit einem der großen Vereine in Verbindung gebracht wird, könnte man schon den Fokus verlieren und zu aufgeregt sein. Aber man weiß ja nicht einmal, ob es stimmt oder nicht. Es ist nur ein Gerücht. Dann ist man ohne Grund aufgeregt. Diese Gerüchte sind Teil des Fußballs, also lasse ich mich davon nicht beeinflussen.“