England feiert Klopps Aufrichtigkeit | Ronaldo verzichtet auf Gehalt

England feiert Jürgen Klopp

Die Coronakrise schlägt nun auch in Großbritannien hohe Wellen der Ernüchterung. Inmitten des Chaos erwärmt Jürgen Klopp das Herz der britischen Bevölkerung. „Helden brachten mich zum Weinen“, lautet die Schlagzeile des ‚Daily Star‘, der den 52-Jährigen in herzergreifender Pose zeigt. Der Trainer des FC Liverpool drückte jüngst seine Dankbarkeit für das medizinische Personal aus. Das Video, in dem dieses die Liverpooler Hymne „You’ll never walk alone“ singt, rührte Klopp sogar zu Tränen. Der ‚Daily Mirror‘ schreibt, der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund habe „sein Herz geöffnet“.

Cristiano Ronaldo stimmt Gehaltskürzung zu

Cristiano Ronaldo zeigt sich inmitten der Coronakrise solidarisch. Der 35-Jährige hat sein Einverständnis für eine Gehaltskürzung gegeben. Die ‚Tuttosport‘ titelt: „Ronaldo sagt Ja“. Auch Juventus Turins Kapitän Giorgio Chiellini schafft es auf das Frontblatt der italienischen Zeitung. Während die Bianconeri vor den gleichen finanziellen Schwierigkeiten wie andere europäische Vereine stehen, bietet der 35-Jährige seinen Mannschaftskameraden folgende Optionen an: Entweder verzichtet man auf ein oder zwei Monatsgehälter. Oder man wird im März ausgezahlt und setzt danach sein Gehalt aus.

Champions League im August?

Die Einstellung der nationalen und internationalen Ligen bringt den Fußball-Kalender mehr als durcheinander. Sollte der Spielbetrieb irgendwann wieder aufgenommen werden, rückt das Saisonende ohnehin immer weiter in den Sommer hinein. Die ‚Mundo Deportivo‘ spricht gar von einer „Champions League im August“. Die ganze Fußballwelt möchte die Saison beenden, nicht zuletzt des Geldes wegen. Für die katalanische Zeitung auch dann, wenn der Kalender der nächsten Saison dadurch enger wird.