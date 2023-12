FC Bayern: Ungewöhnlicher Eingriff bei Musiala

Jamal Musiala nutzt die Winterpause für eine nicht gerade alltägliche, aber sinnvolle Maßnahme. Laut ‚tz‘-Reporter Philipp Kessler wurde dem Offensivspieler des FC Bayern am heutigen Donnerstag ein Weisheitszahn entfernt. Was banal klingt, erweist sich womöglich noch als förderlich für Musialas Physis.

Denn nach Einschätzung der Mediziner könnten die vielen Muskelverletzungen des Dribblers auf Zahnprobleme zurückzuführen sein. Daher der Eingriff in der Praxis von Dr. Siegfried Marquardt am Tegernsee. Ob Musiala von nun an besser durch die Saison kommt, wird sich zeigen.