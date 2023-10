Forson verlängert in Salzburg

RB Salzburg und Amankwah Forson gehen zusammen in die Zukunft. Wie der österreichische Meister verkündet, hat der Offensivspieler seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Zuvor war der 20-jährige Ghanaer bis 2025 an RB gebunden. Seit dem Wintertransferfenster der Saison 2022/23 ist Forson in Salzburg aktiv und hat sich mittlerweile als Stammspieler etabliert.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Die Zusammenarbeit mit Amankwah Forson ist sehr positiv, das sieht man auch an seiner stark nach oben zeigenden Entwicklungskurve. Er ist ein sehr talentierter Fußballer. Und weil wir überzeugt sind, dass er noch über einiges an Potenzial verfügt, haben wir seinen Vertrag schon jetzt verlängert und freuen uns auf die weitere Zeit mit ihm“, sagt Sportdirektor Bernhard Seonbuchner über den Linksfuß, der in dieser Saison in der Bundesliga auf zwei Tore und zwei Vorlagen in neun Spielen kommt.