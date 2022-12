Vertragspoker: Moukoko meldet sich zu Wort

Youssoufa Moukoko hat sich nach den jüngsten Berichten über seinen Vertragspoker mit Borussia Dortmund selbst zu Wort gemeldet. Auf Instagram schreibt der 18-jährige Stürmer in Richtung seiner Fans: „Bitte glaubt nicht alles, was in der Zeitung steht. […] Auch wenn ich noch jung bin, lasse ich mich in meiner Entscheidung über meine Zukunft nicht unter Druck setzen. So eine Lüge über mich werde ich nicht akzeptieren.“

Die ‚Bild‘ hatte zuvor berichtet, dass das jüngste BVB-Angebot von sechs Millionen Euro pro Jahr nicht genug für Moukokos Geschmack sei und er sieben Millionen plus Boni fordere. Die Reaktion des deutschen Nationalspielers: „Es ist echt traurig, dass man heutzutage sowas auf die Welt bringen kann, damit ihr (Fans) ein falsches Bild von mir habt, echt sehr schade, denn ich bin immer noch schockiert von den Berichten.“

Moukokos Arbeitspapier läuft am Saisonende aus. Ab dem 1. Januar darf er ohne Einverständnis des BVB mit anderen Klubs verhandeln und dort auch einen ab Sommer gültigen Vertrag unterschreiben. Europas Topvereine stehen längst Schlange. Laut ‚The Athletic‘ will Berater Patrick Williams seinen Klienten gerne in der Premier League unterbringen. Insbesondere dem FC Chelsea und dem FC Liverpool soll es Moukoko angetan haben. Der wiederum betont: „Mein voller Fokus liegt auf der Rückrunde.“