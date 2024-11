Arsenal monatelang ohne White

Der FC Arsenal muss eine Weile auf die Dienste von Abwehrspieler Ben White verzichten. Cheftrainer Mikel Arteta bestätigte auf der Pressekonferenz vor der heutigen Ligabegegnung (16 Uhr) mit Nottingham Forest, dass White monatelang ausfällt. Grund dafür sind anhaltende Knieprobleme.

Während der Länderspielpause unterzog sich White einer Operation an der neuralgischen Stelle, mit der er schon einige Zeit zu kämpfen hatte. Für die Gunners ist der 27-jährige Engländer eigentlich unverzichtbar. Arteta führte aus: „Wir wissen, dass Ben bis an seine Grenzen gehen wird, aber es ist ein Punkt erreicht, an dem wir den Spieler schützen müssen. Wir haben beschlossen, ihn zu operieren. Er hat dem zugestimmt und leider wird er dadurch einige Monate ausfallen.“