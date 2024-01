Kehrtwende bei Henderson: Korb für Juve & Ajax?

Juventus Turin und Ajax Amsterdam ziehen in Hinblick auf einen Transfer von Jordan Henderson allem Anschein nach den Kürzeren. Nach Informationen der ‚Daily Mail‘ wird der zentrale Mittelfeldspieler für den Rest der Saison bei Al Ettifaq bleiben. Die Saudis erteilen dem Engländer dem Bericht zufolge keine Freigabe. Dabei soll sich Henderson mit Juve bereits über ein Engagement einig gewesen sein.

Zudem machten Gerüchte die Runde, dass auch ein Klub aus der Bundesliga Interesse signalisiert. Ajax will sich derweil noch nicht geschlagen geben und den 81-fachen Nationalspieler fest an Bord holen, verrät der ‚Telegraaf‘-Journalist Marcel van der Kraan gegenüber ‚Sky Sports‘. Henderson liebäugelt offenkundig mit einer Flucht aus dem Nahen Osten, ist vertraglich allerdings noch bis 2026 an den saudi-arabischen Erstligisten gebunden.