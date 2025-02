Hertha: Neuer Stürmer im Anflug?

Hertha BSC könnte kurz vor dem Ende des Transferfensters noch einmal zuschlagen. ‚Sky‘ zufolge arbeitet der Zweitligist an einer Leihe von Luis Vázquez vom RSC Anderlecht. Noch liegen die beiden Vereine aber bei der Höhe der Leihgebühr deutlich auseinander, aktuell sei der Transfer finanziell nicht realisierbar.

Der 23-jährige Argentinier kommt in Belgien zwar regelmäßig zum Einsatz, allerdings nahezu ausschließlich als Joker. Zu wenig für den Mittelstürmer, der 2023 von den Boca Juniors in die belgische erste Liga gewechselt war und noch bis 2028 an Anderlecht gebunden ist. Über eine mögliche Kaufoption macht der Bezahlsender keine Angaben.