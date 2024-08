Andrich: Keine Sorgen wegen Tah-Abgang

Robert Andrich ist der Meinung, dass Bayer Leverkusen einen Transfer von Jonathan Tah zum FC Bayern sportlich auffangen könnte. „Um den Typen wäre es schade“, so der Mittelfeldspieler gegenüber dem ‚kicker‘ auf die Frage, was ein Tah-Abgang für die Werkself bedeuten würde, „Jona würde uns definitiv fehlen. Als Spieler ist er vor allem vergangene Saison unfassbar gereift, als Persönlichkeit ist er unheimlich wichtig für die Kabine. Ich glaube aber trotzdem, dass wir Spieler haben, die dann in eine neue Rolle schlüpfen könnten.“

Auf Nachfrage, an wen er dabei denke, führt der 29-Jährige aus: „An Edi Tapsoba, der mehr Verantwortung übernehmen möchte. Piero Hincapié kann vielleicht auch seine nächsten Schritte machen. Es wäre auch eine Chance für andere auf dieser Position, aber natürlich wissen wir, dass der Typ Jonathan Tah der Mannschaft schon abgehen würde. Doch ich bin guter Dinge, dass wir es ohne ihn auch gut hinkriegen würden. Aber vielleicht bleibt er ja auch.“ Die Bayern arbeiten seit geraumer Zeit an einer Tah-Verpflichtung. Zuletzt sollen sich Klubs in den Verhandlungen angenähert haben.