Köln: Der Stand bei Selke und Co.

Davie Selke macht auf dem Weg zum Comeback Fortschritte. Am heutigen Donnerstag absolvierte der Mittelstürmer des 1. FC Köln nach wochenlanger Pause ein Individualtraining am Geißbockheim und sagte im Anschluss in einer Medienrunde: „Bisher sind wir voll im Plan, es gab zum Glück keine Rückschläge. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit den Jungs zu trainieren.“

Bis Selke, der sich Mitte Januar den Fuß gebrochen hatte, in einem Pflichtspiel wieder mitmischen kann, wird es aber wohl noch einige weitere Wochen dauern. Wie FC-Trainer Timo Schultz auf der jüngsten Pressekonferenz erklärte, werden Selke und seine Offensiv-Kollegen Luca Waldschmidt und Mark Uth erst in der nächsten Länderspielpause im März zurückerwartet.