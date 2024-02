Wolfsburg: Casteels fällt aus

Der VfL Wolfsburg muss am Wochenende ohne Koen Casteels auskommen. Wie Trainer Niko Kovac auf der heutigen Spieltagspressekonferenz erklärte, hat der Torhüter eine Rückenprellung erlitten und fällt für das nächste Spiel aus. Die Wölfe gastieren am Samstag (15:30 Uhr) bei Union Berlin.

Unter der Anzeige geht's weiter

Statt der etatmäßigen Nummer eins wird wohl Pavao Pervan (36) im Wolfsburger Tor stehen. Casteels stand in dieser Saison in 17 Bundesliga-Spielen für die Niedersachsen auf dem Platz, in denen das Team dreimal die Null halten konnte. Zum Saisonende wird der 31-jährige Belgier die Wolfsburger verlassen. Sein Vertrag läuft aus.