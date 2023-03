Transferzeugnis S04: Zwei Glücksgriffe und viel Pech

Moritz Jenz (Leihe/FC Lorient)

Der Innenverteidiger kam zum Ende der Wintertransferphase und konnte die hohen Erwartungen gleich mehr als nur erfüllen. Die 23-jährige Abwehrkante war den Schalkern eine sofortige Hilfe und spielte seit seinem Wechsel jede der acht Partien über die volle Spielzeit. Dabei kassierten die zuvor abwehrschwachen Schalke lediglich vier Gegentore und blieben in fünf der ersten sechs Spiele ganz ohne Gegentreffer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Prognose: Jenz konnte sich sofort in die Startelf spielen und wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch den Rest der Saison im Abwehrzentrum der Knappen verteidigen. Wie es nach der Saison für den gebürtigen Berliner weitergeht, ist noch unklar. Schalke dürfte großes Interesse haben, den 1,90 Meter großen Verteidiger zu halten und besitzt eine vier Millionen Euro hohe Kaufpflicht, wenn der Klassenerhalt erreicht wird.

Lese-Tipp

Schalke: Matriciani winkt neuer Vertrag

Michael Frey (Leihe/Royal Antwerpen)

Auch Frey hat sich gut auf Schalke eingefunden. Er bestritt zehn von zehn möglichen Spielen seit seinem Wechsel, davon sieben in der Startelf. Der Mittelstürmer spielt sehr mannschaftsdienlich und kommt auf drei Assists, blieb bis dato aber noch ohne eigenen Treffer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Prognose: Trotz großer Konkurrenz auf der zentralen Stürmerposition wird der 28-jährige Schweizer auch in Zukunft die Nase vorn haben. Mit zunehmender Spielzeit sollte auch sein erstes Saisontor in der Bundesliga nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Soichiro Kozuki (ablösefrei/FC Schalke U23)

In der Hinrunde mangelte es den Schalkern an Tempo und Kreativität auf den Flügeln. Nach einer starken Vorbereitung war der 22-jährige Japaner zu Beginn der Rückrunde einer der Lichtblicke bei den Königsblauen. Trainer Thomas Reis setzte in den ersten fünf Ligaspielen nach der WM auf den flinken Rechtsfuß, der das Vertrauen wiederum mit guten Leistungen und einem Tor zurückzahlte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Prognose: Aufgrund seiner Sprunggelenksverletzung fällt der Offensivspieler seitdem aus und wird aller Voraussicht nach erst Anfang Mai wieder einsatzfähig sein. Gerade im Kampf um den Klassenerhalt könnte Kozuki zum Ende der Saison eine wichtige Rolle einnehmen, sollte er denn fit sein.

Jere Uronen (Leihe/Stade Brest)

Der Linksverteidiger konnte bislang noch nicht überzeugen. Lediglich sechs Einsätze hat der Finne zu verbuchen, denn der 28-Jährige klagt seit Ende Februar über Adduktorenprobleme und ist daher nicht einsatzfähig. Die Knappen können ab Mitte April mit ihrem Verteidiger rechnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Prognose: Es bleibt abzuwarten, inwiefern Uronen nach seiner Verletzung wieder zu Spielzeit kommt. Der Linksfuß war als Backup für den ausgefallenen Thomas Ouwejan gekommen, der mittlerweile aber wieder fit ist. Und auch Henning Matriciani überzeugte zuletzt als Linksverteidiger. Am frischgebackenen U21-Nationalspieler ist aktuell eher kein Vorbeikommen.

Tim Skarke (Leihe/Union Berlin)

Auch der Rechtsaußen ist noch nicht richtig im Pott angekommen. Nur 213 Minuten stand der 26-Jährige bislang für die Königsblauen auf dem Platz und auch die erhoffte Torgefahr bleibt bislang aus. Nach verhaltenem Beginn fiel der Rechtsfuß die vergangenen fünf Spiele aufgrund einer Fußverletzung aus und wird erst Mitte April zur Mannschaft zurückkehren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Prognose: Für Skarke könnte es ebenfalls schwierig werden, sich vor seiner Rückkehr zu Union Berlin einen Startelf-Platz zurückzuerobern. Den FC Schalke hat Trainer Reis mittlerweile zu einem eingespielten Team geformt und gerade in der Offensive ist der Kader breit aufgestellt.

Niklas Tauer (Leihe/FSV Mainz 05)

Die Leihgabe vom FSV Mainz 05 kommt in der laufenden Saison auf gar keine Einsatzzeit und stand erst zweimal im Kader. Dabei hatte sich der 22-Jährige nach seinem Wechsel mehr Spielzeit erhofft. Bislang wird der defensive Mittelfeldspieler unter Reis jedoch nicht berücksichtigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Prognose: Es ist vorstellbar, dass der Rechtsfuß auf Schalke in Zukunft etwas mehr Einsatzzeit bekommt. Der große Durchbruch bleibt allerdings unwahrscheinlich.

Éder Balanta (Leihe/FC Brügge)

Als Stabilisator für das Mittelfeld geholt, fällt das Fazit bei dem resoluten Sechser ebenfalls durchwachsen aus. Der Kolumbianer pendelt zwischen Startelf und Bank. Der 30-Jährige bringt zwar die gewünschte Aggressivität ein, aber agiert zuweilen einen Tick zu hitzig und kassierte in zwei seiner fünf Auftritte in den Anfangsminuten eine Gelbe Karte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Prognose: Dessen ungeachtet kann davon ausgegangen werden, dass der Linksfuß auch weiterhin zu seinen Einsatzminuten kommen wird.