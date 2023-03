Wintertransfer-Zeugnis: An Bayerns Neuen liegt es nicht

Yann Sommer (8,5 Mio./Borussia M’gladbach)

Sommer musste mitten in der Saison Vereinslegende Manuel Neuer ersetzen – und macht das bislang tadellos. Größere Ausreißer nach unten waren ebenso wenig dabei wie im Alleingang gewonnene Spiele. Aber allein die Tatsache, dass keine Torwartdiskussion in München aufkommt, spricht für den 34-jährigen Schweizer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sommer strahlt Sicherheit aus und zeigte in den Champions League-Partien gegen Paris St. Germain wichtige und starke Paraden. Dafür, dass sein Dribblingversuch im Rückspiel nicht in die Hose ging, durfte er sich bei Matthijs de Ligt bedanken. Ansonsten liefert Sommer das, was man sich von ihm erwartet hat. An Sommers Leistungen lag das Nagelsmann-Aus wahrlich nicht.

FT-Note: 2,5

Lese-Tipp

Bayern-Debüt: Tuchel und die Systemfrage

Daley Blind (ablösefrei/Ajax Amsterdam)

Die Bayern reagierten mit der Verpflichtung des erfahrenen Blind auf den Kreuzbandriss bei Lucas Hernández. Ein auf den ersten Blick kluger Schachzug. Wie zuvor besprochen kam Blind seither nur sporadisch zum Einsatz. Beim 2:3 in Mönchengladbach durfte der Defensiv-Allrounder dann mal von Beginn an ran und zeigte eine schwache Partie.

Unter der Anzeige geht's weiter

Blind unterschrieb lediglich bis Saisonende. Möglich, dass Neu-Trainer Thomas Tuchel mehr Verwendung für den 33-Jährigen findet als Vorgänger Julian Nagelsmann. Ist das aber nicht der Fall, dürften sich die Wege schon im Sommer wieder trennen.

FT-Note: 4

João Cancelo (Leihe/Manchester City)

Die Verpflichtung des Portugiesen kam aus dem Nichts und galt direkt als Meisterleistung von Salihamidzic. Sportlich überzeugte Cancelo seither auch (ein Tor, vier Assists) – sofern er denn ran durfte. Unter Nagelsmann saß der Außenverteidiger aus taktischen Gründen häufig draußen, nur einmal spielte er über die volle Distanz. Möglich, dass auch das ein Mosaiksteinchen war, über das Nagelsmann letztlich stolperte.

Unter der Anzeige geht's weiter

In diesem Zeugnis bleibt aber zu bewerten, was Cancelo auf dem Platz zeigte – und das war in aller Regel gut. Seine technische Finesse gepaart mit Torgefahr fehlte bislang im Bayern-Kader auf der Außenverteidiger-Position. Die Kaufoption über 70 Millionen Euro bleibt jedoch zu hoch für einen dann 29-Jährigen. Startet Cancelo unter Tuchel nun durch, könnte aber durchaus mit City nachverhandelt werden.

FT-Note: 2,5