Ablösefrei: Bedient sich Bayern bei RB?

Während die Kaderplanungen nach der Verpflichtung von Vincent Kompany beim FC Bayern so langsam Fahrt aufnehmen, verlieren die Münchner potenzielle Top-Talente nicht aus den Augen. Zu ihnen gehört Chilohem Chukwuma Onuoha.

Der 19-jährige Angreifer steht nach Informationen von ‚Sky‘ beim FCB auf dem Zettel. Weil sein aktuelles Vertragsverhältnis bei RB Leipzig nur noch bis Ende Juni gültig ist, wäre keine Ablöse fällig. Dass er den Sachsen in diesem Sommer den Rücken kehrt, gilt als beschlossene Sache.

Viele Klubs dran

In der abgelaufenen Spielzeit kam Onuoha für Leipzigs U19 zum Einsatz. Ein Syndesmosebandriss hatte den Youngster zu Beginn der Saison noch zurückgeworfen. Er kämpfte sich allerdings zurück in die Startelf und absolvierte noch 15 Partien in der Junioren-Bundesliga. Unterm Strich stehen fünf Tore und drei Vorlagen zu Buche.

Zudem gab der Offensivspieler, der sowohl auf den Außen als auch auf der Zehn agieren kann, vor wenigen Tagen sein Debüt für die deutsche U19-Nationalmannschaft. Neben dem deutschen Rekordmeister haben das begehrte Juwel aber auch zahlreiche weitere Klubs ins Visier genommen. Der 1. FC Köln, Hertha BSC, Atalanta Bergamo, Brighton & Hove Albion, die US Lecce sowie Ajax Amsterdam sollen an Onuoha dran sein.