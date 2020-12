Weltfußballer-Wahl 2020: Übersicht & Infos

Da der Ballon d’Or nicht vergeben wird, ist die Weltfußballerwahl der FIFA in diesem Jahr die wichtigste individuelle Auszeichnung. Robert Lewandowski gilt als Favorit und könnte als erster Bundesliga-Spieler überhaupt die Trophäe abräumen. In allen drei Herren-Kategorien sind Spieler des FC Bayern nominiert.

Spieler

Robert Lewandowski (32, FC Bayern)

Cristiano Ronaldo (35, Juventus Turin)

Lionel Messi (33, FC Barcelona)

Torhüter

Manuel Neuer (34, FC Bayern)

Alisson Becker (28, FC Liverpool)

Jan Oblak (27, Atlético Madrid)

Trainer

Hansi Flick (55, FC Bayern)

Marcelo Bielsa (65, Leeds United)

Jürgen Klopp (53, FC Liverpool)

Übertragung

Unter anderem bieten ‚Sky‘ und ‚FIFA.com‘ einen Livestream an. Beginn ist um 19 Uhr.