Zeit abgelaufen: Batshuayi-Wechsel geplatzt

Michy Batshuayi (28) wäre beinahe der 20. Neueinkauf von Nottingham Forest in der gestern abgelaufenen Transferperiode geworden. Laut einem Bericht von ‚Sky Sports‘ scheiterte der Transfer daran, dass notwendige Dokumente nicht rechtzeitig eingereicht wurden. Der 28-jährige Angreifer wird sich also anderweitig orientieren müssen.

Bis 2023 ist Batshuayi noch an den FC Chelsea gebunden. Aussicht auf Spielzeit bei den Blues hat der ehemalige Dortmunder allerdings nicht. Zum Glück für ihn sind diverse Transferfenster noch geöffnet. Unter anderem könnte Batshuayi, vergangene Saison an Besiktas verliehen, in der Türkei, in Belgien oder in Portugal anheuern.