Butland vor Premier League-Wechsel

Jack Butland könnte in der kommenden Saison wieder das Tor eines Premier League-Klubs hüten. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, steht Crystal Palace vor der Verpflichtung des neunfachen englischen Nationaltorhüters. An Stoke City ist der 27-Jährige noch bis zum kommenden Jahr gebunden. Die Eagles suchen nach einer Alternative zu Wayne Hennessey (33), der sich bei der walisischen Nationalmannschaft am Rücken verletzt hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Butland war im Januar 2013 von Birmingham City nach Stoke gewechselt, wurde in den folgenden Jahren aber mehrfach ausgeliehen. Insgesamt sammelte der Torwart 168 Pflichtspieleinsätze für die Potters. Zuletzt wurde Butland auch mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht.