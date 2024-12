Hertha-Talent vor Winter-Leihe

Hertha BSC sucht im Winter einen Abnehmer für Gustav Christensen. Wie der ‚kicker‘ schreibt, will der Zweitligist den dänischen U20-Nationalspieler gerne verleihen. Interessenten soll es aus der 3. Liga und ausländischen Ligen, dabei vor allem dem Benelux-Raum, geben.

In Berlin kommt der Linksaußen unter Cristian Fiél kaum zum Zug. Nur drei Kurzeinsätze in Liga und Pokal stehen zu Buche, ansonsten spielt der Däne vornehmlich in der Regionalliga Nordost bei der Zweitvertretung der Herthaner. Noch in der letzten Spielzeit kam Christensen alleine in der Hinrunde zu neun Einsätzen, konnte sich aber bislang noch nicht nachhaltig durchsetzen. Der Vertrag in Berlin läuft noch bis 2027.