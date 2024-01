Neuer Angreifer: Klare Tendenz bei Bayer

Bayer Leverkusen sieht offenbar keine Notwendigkeit, im Winter einen neuen Angreifer an Bord zu holen. Gegenüber dem ‚kicker‘ schenkt Geschäftsführer Sport Simon Rolfes dem frisch genesenen Patrik Schick volles Vertrauen: „Patrik ist absolut bereit für die nächsten Wochen. Die Zeit (bis zum Rückrundenauftakt am 13. Januar, Anm. d. Red.) wird er nutzen und in der Lage sein, das Programm zu absolvieren.“

Victor Boniface (23), der bis dato in Bayers Sturmzentrum agierte und mit phänomenalen 24 Torbeteiligungen glänzte, fährt mit Nigeria zum Afrika-Cup. Schick hingegen schlug sich monatelang mit diversen Verletzungen herum. In der vergangenen Partie gegen den VfL Bochum (4:0) gab der tschechische Mittelstürmer sein Startelf-Comeback in der Bundesliga. Dabei gelang dem 27-Jährigen ein Hattrick.