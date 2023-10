Lautaro kündigt neuen Inter-Deal an

Lautaro Martínez (26) will noch lange für Inter Mailand spielen. „Mein Berater arbeitet hier bei Inter an meinem neuen Vertrag“, sagte der argentinische Stürmer nach dem 1:0-Sieg der Nerazzuri gegen Benfica Lissabon in der Champions League. Und weiter: „Ich bin sehr glücklich, gebe mein Bestes für den Verein und auch meine Familie ist gerne hier.“

Er sehe deshalb „keinen Grund, zu einem anderen Verein zu wechseln“, schob Lautaro nach und erstickte mögliche neue Wechselgerüchte im Keim. Wie eine Rakete startete der Weltmeister in die laufende Saison, hat nach neun Pflichtspielen bereits zehn Tore erzielt. Sein aktueller Vertrag ist bis 2026 gültig.