Kiel: Puchacz vor Blitz-Wechsel ins Ausland

Nach nur einem halben Jahr verlässt Tymoteusz Puchacz Holstein Kiel voraussichtlich schon wieder. Wie das polnische Portal ‚meczyki.pl‘ berichtet, steht der Pole vor einem Wechsel in die englische Championship. Im Gespräch sei eine halbjährige Leihe, Interesse sollen Hull City, Derby County, Stoke City und Plymouth zeigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 25-Jährige war erst im August des vergangenen Jahres von Union Berlin an die Kieler Förde gewechselt, kommt unter Trainer Marcel Rapp aber nur auf 395 Bundesliga-Minuten in zehn Einsätzen. Im Dezember war Puchacz dreimal komplett außen vor. Der Transfer soll schon in den nächsten Tagen über die Bühne gehen.