„Ultimatum“ bei Depay | Neuer United-Interessent

„Ultimatum“ bei Depay

Der Transfer von Memphis Depay zu Atlético Madrid könnte eine sehr zähe Angelegenheit werden. Dementsprechend titelt die ‚Sport‘ „Ultimatum für Memphis“. Zwar hat sich der 28-Jährige laut dem katalanischen Blatt mit dem Hauptstadtklub auf einen Vertrag bis 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr geeinigt, doch der FC Barcelona habe andere Pläne. Die Katalanen bestehen auf einen Kauf oder einen Tausch mit Yannick Carrasco. Letzteres schließt Atlético allerdings aus, obwohl Carrasco selbst gerne zu Barça wechseln würde.

Neuer United-Besitzer in Sicht?

Der mögliche Verkauf von Manchester United schlägt in England hohe Wellen. Mit Sir Jim Ratcliffe hat sich nun offiziell der erste Brite und gleichzeitig einer der reichsten Männer der Insel in den Poker eingeschaltet. Der ‚Mirror‘ spricht schon vom „Gold Trafford“, der ‚Daily Express‘ schreibt: „Ich bin euer Mann“. Der Gründer des Chemie-Unternehmens Ineos ist kein Unbekannter im Fußball-Business. Ineos besitzt bereits den FC Lausanne-Sport und den OGC Nizza.

Elliott schießt Liverpool weiter

Der FC Liverpool hat einen ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Nach zuletzt schwachen Ergebnissen setzten sich die Reds im FA Cup mit 1:0 gegen die Wolverhampton Wanderers. Das Tor des Tages erzielte der 19-jährige Harvey Elliott per herrlichem Distanzschuss. Folgerichtig lautet die Überschrift des ‚Mirror‘ in Anlehnung an seinen Nachnamen: „One Ell of a winner“, zu deutsch „Was für ein Siegtreffer“. In der vierten Runde hat die Klopp-Elf die Chance auf eine Revanche gegen Brighton & Hove Albion, am vergangenen Samstag setzte es im Ligaduell eine deftige 0:3-Niederlage.