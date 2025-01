Tillman träumt von Bayern-Rückkehr

Malik Tillman von der PSV Eindhoven möchte eines Tages zum FC Bayern München zurückkehren. Im Interview mit ‚Eindhovens Dagblad‘ erläutert der 22-Jährige seinen Wunsch: „Ich bin in Bayern aufgewachsen und meine Mutter und viele Bekannte leben dort.“ Außerdem legt der Mittelfeldspieler offen, warum es beim Rekordmeister nicht zum Durchbruch reichte: „Mir wurde gesagt, dass man Vertrauen in meine Fähigkeiten am Ball hat, ich aber viel aggressiver werden muss und ich mehr Bälle zurückgewinnen muss.“

Der US-Amerikaner stammt aus der Jugend der Münchner und wurde nach einer vorangegangenen Leihe im Sommer von der PSV festverpflichtet. In Eindhoven ist Tillman gesetzt, die Bayern besitzen eine Rückkaufoption in Höhe von 35 Millionen Euro.