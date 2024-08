„Größtes Interesse“: Schlägt Werder bei Olympique Marseille zu?

Bei Werder Bremen könnte sich kurz vor Transferschluss noch einiges im Defensivbereich tun. Durch den sich anbahnenden Abgang von Milos Veljkovic (28) fahnden die Grün-Weißen nach einem neuen Innenverteidiger. Daneben herrscht auf der rechten Seite Bedarf nach einem Konkurrenten für Mitchell Weiser (30). Hier kommt nun ein neuer Name ins Spiel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pol Lirola heißt der Mann, der es den Werder-Verantwortlichen angetan haben soll. Gianluca Di Marzio bezeichnet den spanischen Rechtsverteidiger als Kandidaten bei der SSC Neapel, das „größte Interesse“ an Lirola zeigt nach Informationen des Transfermarktkenners allerdings Werder. Die Bremer sollen wie Napoli einen Leihdeal anstreben.

Lese-Tipp

Werder: Veljkovic-Nachfolger schon an der Angel?

Diesen müssten Fußball-Geschäftsführer Clemens Fritz und Co. mit Olympique Marseille aushandeln. Bis 2026 ist Lirola an den französischen Traditionsklub gebunden. Vergangene Saison war der 27-Jährige nach Italien an Frosinone Calcio verliehen, absolvierte 28 Saisonspiele, steuerte zudem jeweils zwei Toren und Vorlagen bei. Bei OM sind die Aussichten auf Spielzeit vermutlich weniger rosig.