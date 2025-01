Per Leihe: RB gibt Eduardo ab

RB Leipzig hat Yannick Eduardo verliehen. Wie die Sachsen verkünden, verlässt der 18-Jährige die Leipziger bis zum Ende der Saison in Richtung FC Emmen. Bereits in der Hinrunde war der Tscheche in der niederländischen zweiten Liga für De Graafschap am Ball. Diese Leihe wurde nun beendet, der Liga bleibt Eduardo aber somit trotzdem treu.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der großgewachsene Stürmer kam im Sommer 2022 von der NEC Nijmegen zu den Roten Bullen. Bei den Sachsen steht der Linksfuß noch bis 2027 unter Vertrag, auf sein Profidebüt für die Leipziger wartet er noch.