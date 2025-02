Barça tütet Lewandowski-Deal ein

Robert Lewandowski bleibt dem FC Barcelona mindestens bis 2026 erhalten. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, haben sich Spieler und Klub auf eine Vertragsverlängerung um eine weitere Saison geeinigt. Diese wäre aufgrund einer im bisherigen Kontrakt vereinbarten Klausel sowieso in dem Moment erfolgt, in dem Lewandowski die Hälfte aller möglichen Pflichtspiele der Saison absolviert hätte.

Diese Schwelle wird von dem 36-jährigen Angreifer voraussichtlich am kommenden Montag (21 Uhr) im Heimspiel gegen Rayo Vallecano geknackt. Barça wollte die hervorragenden Leistungen des ehemaligen Bayern-Stürmers jedoch gesondert würdigen, wie die spanische Sportzeitung berichtet. Ob die Ausweitung des Kontrakts auch mit einer Gehaltsanpassung verbunden ist, ist derzeit nicht bekannt.

Kein Interesse an Wüstenwechsel

Auch in dieser Saison zeigt der 156-malige Nationalstürmer weiter seine Klasse. In 33 Pflichtspielen für die Katalanen erzielte Lewandowski 31 Treffer, bereitete drei weitere vor. In La Liga führt er die Torjägerliste ebenso an (19 Tore) wie in der Champions League (9).

Wie im vergangenen Sommer sollen auch in diesem Jahr hoch dotierte Angebote aus Saudi-Arabien an Lewandowski herangetragen worden sein. Der Angreifer habe sich diese allerdings nicht einmal anhören wollen und möchte so lange wie möglich im europäischen Topfußball aktiv sein.