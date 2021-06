Arminia nimmt Lasme unter Vertrag

Arminia Bielefeld verstärkt sich mit Bryan Lasme. Bei den Ostwestfalen unterschreibt der 22-jährige Flügelstürmer einen Vertrag bis 2025. An den französischen Zweitligisten FC Sochaux fließt dem Vernehmen nach eine Ablöse von unter einer Million Euro.

In der abgelaufenen Ligue 2-Saison verbuchte Lasme neun Tore und zwei Assists in 32 Einsätzen. Für Sochaux spielte der Franzose überwiegend auf der rechten Außenbahn – in Bielefeld war dort Leihgabe Ritsu Doan gesetzt, dessen Festverpflichtung für Arminia nicht zu finanzieren war.

„Bryan ist ein sehr flexibel einsetzbarer Stürmer, der viel Potenzial mitbringt, das wir hier gemeinsam weiterentwickeln wollen. Wir freuen uns, dass er sich für Arminia entschieden hat“, sagt Bielefelds Sportchef Samir Arabi.