Für fast 30 Millionen: Arsenal verkauft Willock

Joe Willock (21) zieht es endgültig zu Newcastle United. Nach Informationen von ‚Sky Sports‘ legt der Klub, für den Willock bereits in der vergangenen Saison leihweise auflief, umgerechnet knapp 30 Millionen Euro auf den Tisch.

An den FC Arsenal ist Eigengewächs Willock noch bis 2023 vertraglich gebunden. Die Gunners sind allerdings nun froh, Platz auf der Gehaltliste zu schaffen. Interesse besteht unter anderem an Martin Ödegaard (22), der schon in der zurückliegenden Spielzeit von Real Madrid ausgeliehen war.