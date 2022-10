WM für Jota in Gefahr

Diogo Jota könnte für die Weltmeisterschaft in Katar ausfallen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, erlitt der Stürmer vom FC Liverpool in der Partie gegen Manchester City (1:0) eine möglicherweise ernste Wadenverletzung. Ein MRT am heutigen Montag soll Aufschluss über die Schwere der Blessur geben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach der Partie mutmaßte Trainer Jürgen Klopp bereits, dass es den Portugiesen schlimmer erwischt haben könnte: „Wenn Diogo liegenbleibt, ist das nicht gut.“ In Katar trifft die Nationalmannschaft des Torjägers in der Gruppe H auf Ghana, Uruguay und Südkorea.