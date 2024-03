Vertragsende: Diese Bundesliga-Topelf gibt es ablösefrei

Tor

Koen Casteels (31/VfL Wolfsburg): Die langjährige Nummer eins der Wölfe verlässt die Autostadt im Sommer – das ist längst kommuniziert. Doch wohin es ihn verschlägt, ist noch offen. Eine Spur führt zum FC Sevilla. Mit guten Leistungen bei der EM im Sommer kann sich der Belgier trotz mäßiger Saison in Wolfsburg noch für Höheres empfehlen.

Abwehr

Marius Wolf (28/Borussia Dortmund): Wolfs Zeit in Dortmund ist ein einziges Auf und Ab. Zwischendurch war der Rechtsverteidiger sogar Nationalspieler – zuletzt stand er nicht mal mehr im Spieltagskader des BVB. Eine Verlängerung ist mittlerweile kein Thema mehr. Besiktas gilt als interessiert, doch könnten sich auch noch Optionen in der Bundesliga ergeben.

Robin Knoche (31/Union Berlin): Jahrelang war Knoche der Abwehrchef der Eisernen. Nun hat ihm Winterneuzugang Kevin Vogt aber den Rang abgelaufen. Trotzdem bietet Union einen neuen Vertrag, den der Ex-Wolfsburger aber noch nicht unterschrieben hat.

Mats Hummels (35/Borussia Dortmund): Dem Vernehmen nach kommen für Hummels drei Optionen infrage: Ein weiteres Jahr BVB, ein Wechsel in die MLS oder aber das Karriereende. Letzteres ist laut der ‚Bild‘ aktuell die wahrscheinlichste Option. Erst recht, wenn Edin Terzic Trainer in Dortmund bleibt.

Robert Skov (27/TSG Hoffenheim): Der Däne kam 2019 für zehn Millionen Euro als Torjäger aus Kopenhagen. Mittlerweile ist Skov deutlich defensiver unterwegs. Da er in Hoffenheim zwischen Bank und Startelf pendelt, wird es womöglich Zeit für eine Luftveränderung im Sommer. Ende 2023 wollte die TSG noch verlängern, daraus wurde aber bis heute nichts.

Mittelfeld

Leandro Barreiro (24/Mainz 05): Mainz 05 droht nicht nur der Abstieg aus der Bundesliga, sondern auch der ablösefreie Abschied eines wertvollen Eigengewächses. Barreiro strebt den nächsten Schritt an und könnte diesen bei Benfica Lissabon gehen.

Kevin Stöger (30/VfL Bochum): Der Österreicher führt gemeinsam mit Bruno Fernandes die Liste der Spieler mit den meisten herausgespielten Torchancen in Europas Top-Fünf-Ligen an. Das macht Stöger natürlich interessant für andere Klubs. Bochum will seinen Spielmacher halten, muss sich dafür aber strecken.

Mitchell Weiser (29/Werder Bremen): Der Mann für die rechte Seite ist in Bremen ein echter Unterschiedsspieler. Weiser weiß genau, dass jetzt die womöglich letzte Chance auf einen dicken Vertrag besteht. Werder will bis 2027 verlängern, doch der Ex-Bayer zögert seit Monaten mit der Unterschrift.

Marco Reus (34/Borussia Dortmund): Das Dortmunder Urgestein will weiterspielen, erhält aber eher keinen neuen BVB-Vertrag. Spuren führen zu Ex-Klub Borussia Mönchengladbach, West Ham United sowie vor allem in die MLS. Ein Wechsel in die USA ist nach FT-Informationen eine realistische Möglichkeit für Reus.

Takuma Asano (29/VfL Bochum): Der japanische DFB-Schreck spielt eine super Saison für den VfL, traf schon siebenmal. „Wir kennen unsere Grenzen, aber wir werden alles für eine Verlängerung tun“, kündigte VfL-Sportchef Patrick Fabian zuletzt an. Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach streckt die Fühler aus.

Angriff

Eric Maxim Choupo-Moting (35/FC Bayern): Medienberichten zufolge steht bereits fest, dass Choupo-Moting die Bayern am Saisonende verlässt. Viel deutet darauf hin, dass der langjährige Backup-Stürmer nochmal einen lukrativen Vertrag im Mittleren Osten abschließen wird.

Die Topelf der Spieler mit auslaufendem Vertrag