Depay, Dembélé & Co.: Geschäftige Tage in Barcelona

Während die EM gerade so richtig Fahrt aufnimmt, arbeiten die Vereinsfunktionäre eifrig an den Kadern für die kommende Spielzeit. Besonders umtriebig zeigt sich aktuell der FC Barcelona, der seinen Kader frühzeitig beisammen haben will. Es stehen mehrere wichtige Personalentscheidungen ins Haus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ousmane Dembélé

Nach Dembélés wochenlanger Zurückhaltung soll endlich ein Konsens mit dem 24-jährigen Tempodribbler gefunden und eine Verlängerung über 2022 hinaus vereinbart werden. Der französische EM-Teilnehmer signalisierte zuletzt Verhandlungsbereitschaft, nun stehen wegweisende Gespräche an. Die ‚Mundo Deportivo‘ schätzt die Ausgangslage als „vielversprechend“ ein.

Ilaix Moriba

Auch die Verlängerung mit dem 18-jährigen Mittelfeld-Juwel gestaltete sich zuletzt schwierig, da dessen neue Berateragentur beträchtliche Forderungen stellt. Doch Ilaix ist schon jetzt so gut, dass die Katalanen ihr Eigengewächs kaum von der Leine lassen werden. Der Youngster hat es bereits in den Fokus von RB Leipzig und anderer namhafter Klubs geschafft.

Memphis Depay

Nach monatelangem Hin und Her soll die Verpflichtung des 27-jährigen Niederländers endlich festgezurrt werden. Die offizielle Verkündung könnte laut ‚Mundo Deportivo‘ womöglich schon am heutigen Montag erfolgen. Depay und die Niederlande sind gegen die Ukraine (3:2) gut in die EM gestartet – nun wäre etwas Luft, um die letzten Formalitäten mit den Blaugrana zu klären.

Neuer Linksverteidiger

Neben Depay sowie den bereits verpflichteten Sergio Agüero (33), Eric García (20) und Emerson Royal (22) soll ein erfahrener Linksverteidiger verpflichtet werden, der den Kaderplatz von Júnior Firpo (24, steht vor einem Wechsel zum AC Mailand) einnimmt. Einen Kandidaten sieht die ‚Mundo Deportivo‘ im spanischen EM-Teilnehmer José Gayá, Kapitän des FC Valencia. Auch der Argentinier Nicolás Tagliafico (28) von Ajax Amsterdam soll ein Thema sein.

Wijnaldum-Alternative

Eine empfindliche Schlappe musste Barça im Werben um Oranje-Kapitän Georginio Wijnaldum (30) hinnehmen, der im letzten Moment auf Paris St. Germain umschwenkte. Deshalb, und weil Miralem Pjanic (31) nach einer Saison schon wieder die Koffer packen soll, bleibt das zentrale Mittelfeld eine Kaderbaustelle. Trainer Ronald Koeman besteht auf Nachbesserung.