Augustinsson sieht Zukunft bei Werder

Ludwig Augustinsson will bei Werder Bremen bleiben. Der ‚Weser-Kurier‘ zitiert den 26-jährigen Linksverteidiger: „Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, Werder zu verlassen. Ich möchte es mit dem Team unbedingt besser als in der letzten Saison machen.“

Damals stieg Werder beinahe ab. In der Relegation rettete man sich durch ein 2:2 in Heidenheim, bei dem auch Augustinsson traf. Der Schwede besitzt an der Weser noch einen Vertrag bis 2022. Seit 2017 trägt er grün-weiß.