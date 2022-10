Ballon d’Or: Ronaldo auf Platz 20

Der fünffache Gewinner Cristiano Ronaldo belegt bei der diesjährigen Ballon d’Or-Wahl nur einen der hinteren Ränge. Wie das verleihende Magazin ‚France Football‘ bekanntgibt, wurde der 37-jährige Superstar von Manchester United auf Platz 20 gewählt.

Ronaldo hatte 2008, 2013, 2014, 2016 und 2017 die Wahl gewonnen. Die diesjährigen Platzierungen sowie der Gewinner werden im Laufe des heutigen Montagabend bekanntgegeben. Karim Benzema von Real Madrid ist der große Favorit.

Ranked at the 20th place for the 2022 Ballon d’Or! @Cristiano@ManUtd#ballondor pic.twitter.com/omidUm8DQO